البحرية الأمريكية تكشف نتائج تصدي التحالف الدولي للحوثيين في البحر الأحمر

كشفت البحرية الأمريكية اليوم (الخميس) عن حصيلة ما حققه التحالف الدولي البحري في البحر الأحمر "حارس الأزهار" الذي تم تشكيله قبل أسابيع لردع جماعة الحوثي عن مهاجمة السفن التجارية.
وأوضح قائد البحرية في القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أن حوالي 1500 سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الازدهار" عملياته.
وبيّن "كوبر" أنه جرى إسقاط 19 طائرة مسيرة وصاروخاً في البحر الأحمر حتى الآن، وفقاً لـ"الحرة".
وأفاد بتسجيل 25 هجوماً ضد السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، منذ 17 نوفمبر 2023.
وذكر "كوبر" أنه منذ الإعلان عن التحالف زاد عدد الدول المشاركة لتصبح 22.
وأضاف أنه لا توجد قوات من المارينز تؤمن السفن التجارية بل سفن حربية من دول عدة.
وحضت الولايات المتحدة و11 دولة حليفة، أمس الجماعة المدعومة من إيران على أن توقف فوراً هجماتها غير القانونية على السفن في البحر الأحمر، تحت طائلة تحمل العواقب.
وما تزال جماعة الحوثي تهدد باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر حتى الآن، رغم أنها تتلقى تحذيرات من جانب الولايات المتحدة ودول غربية متحالفة معها.