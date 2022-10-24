أزمة دستورية وشيكة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الرابعة

أخفق البرلمان اللبناني اليوم (الاثنين)، في انتخاب رئيس للمرة الرابعة، في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أسبوع واحد على انتهاء ولاية ميشال عون مع تزايد التحذيرات من أزمة دستورية.
وانقسمت الأصوات في البرلمان بين النائب المستقل ميشال معوض، والباحث عصام خليفة، فيما جاءت بعض بطاقات الاقتراع فارغة والبعض الآخر يحمل شعارات سياسية، وفقاً لـ"رويترز".
وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس القادم لانعقاد الجلسة المقبلة.
وفي ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو (أيار)، لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة "عون".
وأصبح منصب الرئيس شاغرًا عدة مرات منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكن الفراغ الآن سيكون مقلقًا بشكل خاص، إذ تتولى تصريف الأمور حكومة مؤقتة بالفعل فيما تغوص البلاد في انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات.