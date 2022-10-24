أزمة دستورية وشيكة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الرابعة

أخفق البرلمان اللبناني اليوم (الاثنين)، في انتخاب رئيس للمرة الرابعة، في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أسبوع واحد على انتهاء ولاية ميشال عون مع تزايد التحذيرات من أزمة دستورية.