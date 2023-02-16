الخارجية الأمريكية: المصري "سيف العدل" المقيم في إيران هو الزعيم الجديد للتنظيم

ولم يعلن التنظيم عنه رسميًّا "أميرًا" بسبب الحساسية لمخاوف سلطات "طالبان" في أفغانستان، التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابل العام الماضي؛ وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.