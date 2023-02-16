الخارجية الأمريكية: المصري "سيف العدل" المقيم في إيران هو الزعيم الجديد للتنظيم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المواطن المصري المقيم في إيران "سيف العدل"، أصبح زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة؛ أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة هو (سيف العدل) وموجود في إيران".
وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء، بأن الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن "سيف العدل" هو الآن زعيم المجموعة، وهو ما يمثل الاستمرارية في الوقت الحالي.
ولم يعلن التنظيم عنه رسميًّا "أميرًا" بسبب الحساسية لمخاوف سلطات "طالبان" في أفغانستان، التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابل العام الماضي؛ وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.