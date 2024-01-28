بعد "هجوم الأردن".. جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون إلى "ضرب إيران"

وذكر كوتون: "شجع جو بايدن إيران لسنوات من خلال التسامح مع الهجمات على قواتنا. ترك قواتنا تتعرض إلى الخطر، والآن قُتل 3 وأصيب العشرات، للأسف كما توقعت أن يحدث منذ أشهر".