واشنطن تندد بتصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة.. والبنك الدولي يعلق التعاون

وتفصيلاً، قال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين، الاثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعًا كان مبرمجًا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع، نقلاً عن فرانس برس.