تقارير: استقالة وزير الدفاع السوداني وسط غيابه عن اجتماع أمني حاسم

وتضم مبادرة "الرباعية" كلًا من الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر، وتهدف إلى هدنة إنسانية، ثم وقف إطلاق نار، يليهما انتقال سياسي قصير يقود إلى حكومة مدنية، مع التأكيد على استبعاد الحلول العسكرية والإسلاميين من المشهد السياسي في السودان.