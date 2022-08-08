بكين بعد تعليق المحادثات: يجب على واشنطن تحمل "عواقب وخيمة"

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت، الجمعة، وقف التعاون والاتصالات مع واشنطن في ملفات عدة تمتد من التغير المناخي إلى الاتصالات العسكرية، ردًّا على زيارة "بيلوسي" إلى تايوان قبل أيام.