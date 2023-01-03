لن يمرروا مشاريع "بايدن".. الجمهوريون يتسلمون قيادة مجلس النواب

ومع امتلاك الجمهوريّين الغالبيّة في مجلس النوّاب، لن يتمكّن "بايدن" والديمقراطيّون من تمرير مشاريع كبرى جديدة، والوضع مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الديمقراطيّة، حيث لا يمتلك الجمهوريّون كلمة الفصل.