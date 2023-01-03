لن يمرروا مشاريع "بايدن".. الجمهوريون يتسلمون قيادة مجلس النواب

يتولّى الجمهوريّون، اليوم (الثلاثاء)، زمام السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، وهم مستعدّون للدخول في مواجهة مع الرئيس جو بايدن.
ويجتمع أعضاء الكونغرس الجدد الذين انتُخِبوا خلال اقتراع منتصف الولاية في نوفمبر، الساعة 12:00 (17:00 بتوقيت غرينتش) لأداء القسم لمدّة عامين، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسيُجرى تصويت لانتخاب رئيس لمجلس النوّاب، ثالث أهم شخصيّة في السياسة الأمريكيّة بعد الرئيس ونائبه.
وللمرّة الأولى منذ تنصيبه، سيتعيّن على "بايدن" التعامل مع برلمان منقسم؛ فقد احتفظ حزبه الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكنّ المعارضة الجمهوريّة فازت بغالبيّة ضئيلة جدًّا في مجلس النوّاب.
ومع امتلاك الجمهوريّين الغالبيّة في مجلس النوّاب، لن يتمكّن "بايدن" والديمقراطيّون من تمرير مشاريع كبرى جديدة، والوضع مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الديمقراطيّة، حيث لا يمتلك الجمهوريّون كلمة الفصل.