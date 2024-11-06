بعد انتصار كبير لترامب.. "10 رؤساء سوبر" حصدوا أكبر أصوات المجمع الانتخابي في تاريخ أمريكا
حاز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حتى عصر أمس الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي 292 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة الـ270 المطلوبة للفوز في الانتخابات.
وجاء ذلك بعد إعلان فوزه بولاية ميشيغان المتأرجحة بنسبة 49.8%، فيما نالت هاريس 48.3% من أصوات الناخبين بعد فرز 99% منها، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وتاريخيًّا، يتصدر الرئيس الـ32 للولايات المتحدة فرانكلين روزفلت قائمة العشرة الذين حصلوا على أكثر عدد من أصوات المجمع الانتخابي.
ويتكون المجمع الانتخابي حاليًا من 538 مندوبًا. وليفوز المرشح الرئاسي لا بد من حصوله على أغلبية بـ270 صوتًا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.
وعدد المندوبين عن كل ولاية هو عدد ممثليها نفسه في الكونغرس بغرفتَيْه النواب والشيوخ.
وبحسب موقع "الحرة"، هذه قائمة للرؤساء الأمريكيين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي، بناء على بيانات الأرشيف الوطني الأمريكي:
1- فرانكلين روزفلت (1936): حصل على 523 صوتًا من أصل 531.
2- رونالد ريغان (1984): 525 من أصل 538 صوتًا.
3- ريتشارد نيكسون (1972): 487 من أصل 538 صوتًا.
4- رونالد ريغان (1980): 489 من أصل 538 صوتًا.
5- فرانكلين روزفلت (1932): 472 من أصل 531 صوتًا.
6- فرانكلين روزفلت (1940): 449 من أصل 531 صوتًا.
7- ليندون جونسون (1964): 486 من أصل 538 صوتًا.
8- فرانكلين روزفلت (1944): 432 من أصل 531 صوتًا.
9- ثيودور روزفلت (1904): 336 من أصل 476 صوتًا.
10- كالفين كوليدج (1924): 382 من أصل 531 صوتًا.