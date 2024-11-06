بعد انتصار كبير لترامب.. "10 رؤساء سوبر" حصدوا أكبر أصوات المجمع الانتخابي في تاريخ أمريكا

حاز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حتى عصر أمس الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي 292 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة الـ270 المطلوبة للفوز في الانتخابات.