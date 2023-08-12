حاسومي ماسودو: العملية العسكرية لـ"إيكواس" ليست حربًا ضد النيجر وشعبها بل ضد محتجزي الرهائن

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية، قد أفادت السبت، بأنه تم تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر، الذي كان من المفترض أن يُعقد اليوم.