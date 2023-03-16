كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات

أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت صاروخًا بالستيًّا عابرًا للقارات، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى طوكيو؛ لتعزيز الروابط بين البلدين في مواجهة العدوانية المتنامية لبيونغ يانغ.