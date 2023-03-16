كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات

أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت صاروخًا بالستيًّا عابرًا للقارات، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى طوكيو؛ لتعزيز الروابط بين البلدين في مواجهة العدوانية المتنامية لبيونغ يانغ.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي: إن "قواتنا العسكرية رصدت إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ"؛ مشيرة في تصريح إلى وكالة الصحافة الفرنسية بأن الصاروخ عابر للقارات.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الثلاثاء صاروخًا بالستيًّا؛ وفق ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة صاروخية هي الثانية لبيونغ يانغ خلال ثلاثة أيام، وتأتي بالتزامن مع مناورات عسكرية أمريكية- كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع نطاقًا منذ خمس سنوات.
وعززت واشنطن وسيول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية التي أجرت تجارب استفزازية على نحو متزايد لأسلحة محظورة.
وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًّا غير محدد باتجاه بحر الشرق"؛ في إشارة إلى مساحة مائية تُعرف أيضًا باسم بحر اليابان.