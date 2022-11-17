"عودة أمريكا تبدأ الآن".. صورة مشكوك فيها لمسيرة ترشح "ترامب" القادمة

ووجد استطلاع للرأي أجرته AP-NORC في أكتوبر، أنه حتى الجمهوريين لديهم تحفظات بشأن بقاء "ترامب" حاملًا للواء الحزب، حيث قال 43 بالمائة إنهم لا يريدون رؤيته يترشح للرئاسة في عام 2024.