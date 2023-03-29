تعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الإمارات.. وهزاع وطحنون نائبَيْن لحاكم أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا وثلاثة مراسيم أميرية، بتعيين نائب لرئيس الدولة، وتعيين نائبَيْن لحاكم أبوظبي، وولي عهد للإمارة.
ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كما أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي. كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي.
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًّا للعهد في إمارة أبوظبي·