تعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الإمارات.. وهزاع وطحنون نائبَيْن لحاكم أبوظبي

كما أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي. كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي.