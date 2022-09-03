بلجيكا تعتقل "سيد الدمى" البريطاني لتُسلمه إلى فرنسا!

اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم السبت، محتالًا بريطانيًّا ظهر في فيلم وثائقي على شبكة "نتفليكس"، وكان مطلوبًا في فرنسا عقب دهسه ضابطيْ شرطة أثناء فراره من مداهمة.
وأوضح متحدث باسم الشرطة البلجيكية، أن روبرت هيندي فريغارد اعتُقل أمس الجمعة بالقرب من بروكسل، ومن المقرر أن يَمثُل أمام القضاء في وقت لاحق اليوم السبت.
و"روبرت" نادل سابق يبلغ من العمر 51 عامًا، هارب منذ أواخر أغسطس؛ حيث صدم ضابطين فرنسيين بسيارته في قرية نائية بوسط البلاد.
وعمل "فريغارد" على تربية الكلاب بشكل غير قانوني، في قرية فيدايات بمنطقة كروز ذات الكثافة السكانية المنخفضة بوسط فرنسا منذ عام 2015؛ وفقًا لمسؤولين محليين.
ولاحقًا جاء مفتشو حقوق الحيوان إلى المنزل، مع ضباط الشرطة في 25 أغسطس لفحص المبنى؛ لكن "روبرت" هرب بسيارته وصدم ضابطين.
ويواجه المحتال البريطاني تهمًا تتعلق بمحاولة قتل موظف عام، تصل عقوبتها إلى 30 عامًا كحد أقصى. وقد أُطلق عليه لقب "سيد الدمى"؛ لقدرته على ممارسة السيطرة على ضحاياه.