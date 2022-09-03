بلجيكا تعتقل "سيد الدمى" البريطاني لتُسلمه إلى فرنسا!

اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم السبت، محتالًا بريطانيًّا ظهر في فيلم وثائقي على شبكة "نتفليكس"، وكان مطلوبًا في فرنسا عقب دهسه ضابطيْ شرطة أثناء فراره من مداهمة.