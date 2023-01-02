"جالساً ورأسه لأسفل".. "بيونغ يانغ" تُقيل ثاني أقوى مسؤول عسكري بعد كيم جونغ أون

وأظهرت لقطات تلفزيونية باك وهو جالس في الصف الأول من المنصة ورأسه لأسفل خلال الاجتماع، بينما رفع أعضاء آخرون أيديهم للتصويت على بعض القضايا، وفيما بعد، ظهر مقعده شاغراً.