بعد عام على غلقها.. الأمم المتحدة تدعو "طالبان" لإعادة فتح مدارس الفتيات

دعت الأمم المتحدة اليوم الأحد سلطات طالبان مجددًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان.
وقال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة عبر "تويتر": "يصادف الأحد ذكرى عام على استبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان. عام من معرفة ضائعة، وفرص لن يجدنها أبدًا. للفتيات مكانهن في المدرسة، وعلى طالبان السماح لهن بالعودة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه، وصف في بيان رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإنابة ماركوس بوتزيل الذكرى بأنها "مأساوية ومخزية، ويمكن تجنبها تمامًا".
وقال "بوتزيل": "ليس لاستبعاد الفتيات المستمر من المدرسة الثانوية أي مبرر معقول، وليس له مثيل في أي مكان في العالم، ويضر بشدة بجيل من الفتيات، وبمستقبل أفغانستان".
ولفت إلى أن الحرمان من التعليم ينتهك الحقوق الأساسية للفتيات والنساء، ويزيد من خطر التهميش والعنف والاستغلال وسوء المعاملة.
وبعد استيلائها على السلطة في صيف 2021 منعت طالبان الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية. وفي 23 مارس (آذار) لم تستمر محاولة إعادة فتحها سوى بضع ساعات؛ إذ عادت "طالبان" عن قرارها في اليوم نفسه؛ وأعلنت مجددًا إغلاق المدارس الثانوية وسط صدمة آلاف الفتيات اللاتي عدن إلى منازلهن باكيات.