بعد عام على غلقها.. الأمم المتحدة تدعو "طالبان" لإعادة فتح مدارس الفتيات

وقال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة عبر "تويتر": "يصادف الأحد ذكرى عام على استبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان. عام من معرفة ضائعة، وفرص لن يجدنها أبدًا. للفتيات مكانهن في المدرسة، وعلى طالبان السماح لهن بالعودة"، وفقًا لـ"فرانس برس".