الصراع مستمر والمعاناة قائمة.. روسيا تعطل قرار مجلس الأمن لوقف النار في السودان

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل الآلاف وتشرد الملايين في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أكبر أزمة نزوح إنساني في العالم". وبينما كان السودان يستعد للانتقال إلى الحكم المدني، انزلقت البلاد إلى حرب طاحنة، خلفت دماراً واسعاً في الأرواح والبنية التحتية.