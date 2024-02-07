الرئيس الفلسطيني يطالب واشنطن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطالب "عباس" بتدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خصوصًا مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا، ومخططًا له من المستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.