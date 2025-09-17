الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي عن وقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا يرقى إلى مستوى التواطؤ

وأضافت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الصمت على الإبادة والتهجير والضم وتجاهل التزامات الاحتلال يرتقي إلى مستوى التواطؤ، مشيرة إلى أن الاكتفاء بردود أفعال متدنية لا يرقى إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة.