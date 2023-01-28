بـ8 مليارات دولار.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا لإبرام صفقة غاز

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ميلوني"، إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (السبت)، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ حيث من المقرر أن تُبرم صفقةَ غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.
وتجتمع "ميلوني" بـ"محمد المنفي" رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من ثلاثة أعضاء، ورئيس الوزراء "عبدالحميد الدبيبة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترَف بها دوليًّا في طرابلس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "فرحات بن قدارة"، الأسبوع الماضي، أن الصفقة ستشمل ثمانية مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز البحري من البحر المتوسط.
ويرفض البرلمان الليبي وفصائل مسلحة رئيسية شرعية حكومة "الدبيبة"؛ مما يثير مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الصراع بعد سلام نسبي استمر أكثر من عامين.
وسَعَتْ الدول الأوروبية بشكل متزايد خلال العام الماضي، إلى تبديل الغاز الروسي بإمدادات الطاقة من شمال إفريقيا وأماكن أخرى بسبب الحرب في أوكرانيا.