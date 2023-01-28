بـ8 مليارات دولار.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا لإبرام صفقة غاز

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ميلوني"، إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (السبت)، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ حيث من المقرر أن تُبرم صفقةَ غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.