مسؤولون: الخطر يتزايد من تنفيذ "حزب الله" ضربات ضد الأميركيين

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن أربعة مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، اليوم (الخميس)، أن هناك خطرًا متزايدًا من قيام مقاتلي حزب الله اللبناني بتنفيذ ضربات ضد الأمريكيين في الشرق الأوسط، وربما استهدافهم داخل الولايات المتحدة.
ورجح المسؤولون أن يستهدف "حزب الله" بداية أفرادًا أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، لكن أن فرصة الهجوم على الأراضي الأمريكية تتزايد أيضًا مع تصاعد التوترات في المنطقة.
وبيّن اثنان من المسؤولين، أن وكالات المخابرات الأمريكية المعنية بجمع معلومات حول "حزب الله" تشير إلى أن الحزب قد ينوي تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج.
ورفض المسؤولون تقديم المزيد من التفاصيل عن نوع الهجمات المحتمل أن يقوم بها "حزب الله"، لكنهم أكدوا أنه يمتلك قدرات لا تمتلكها الجماعات الأخرى في المنطقة، ومن بينها شبكة دولية واسعة يمكنها أن تسهم في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة من خلال استخدام نشطائه.
ولفتت "بوليتيكو" إلى أن أيًا من السيناريوهين المحتملين، هجوم على الأراضي الأمريكية، أو على قوات أو دبلوماسيين في الخارج، من شأنه أن يوجه ضربة لإدارة الرئيس جو بايدن، التي عملت على منع اتساع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى صراع إقليمي وإبعاد القوات الأمريكية عن المعركة.