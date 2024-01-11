مسؤولون: الخطر يتزايد من تنفيذ "حزب الله" ضربات ضد الأميركيين

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن أيًا من السيناريوهين المحتملين، هجوم على الأراضي الأمريكية، أو على قوات أو دبلوماسيين في الخارج، من شأنه أن يوجه ضربة لإدارة الرئيس جو بايدن، التي عملت على منع اتساع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى صراع إقليمي وإبعاد القوات الأمريكية عن المعركة.