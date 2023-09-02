"خارقة للدروع".. وثيقة: أمريكا تستعدّ لإرسال ذخائر يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا

وتستطيع القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، كما يمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، والقذائف ودبابات أبرامز جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.