الجلسات التاريخية.. مصر تتقدم بمذكرة لـ"العدل الدولية" حول ممارسات "إسرائيل" بالأراضي المحتلة

وتستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غداً الاثنين، حول شرعية احتلال "إسرائيل" المستمر منذ 57 عاماً للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.