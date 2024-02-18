الجلسات التاريخية.. مصر تتقدم بمذكرة لـ"العدل الدولية" حول ممارسات "إسرائيل" بالأراضي المحتلة

كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم عن مصدر رفيع المستوى، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأضاف المصدر رفيع المستوى وفق "القاهرة الإخبارية": مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري.
وتابع المصدر: مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وتستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غداً الاثنين، حول شرعية احتلال "إسرائيل" المستمر منذ 57 عاماً للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل "إسرائيل" هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، إلا أنها تركز عوضاً عن ذلك على احتلال "إسرائيل" المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأياً استشارياً بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء "إسرائيل" للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.