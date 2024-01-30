استشهدت عائلتها بنيران الاحتلال.. مصير مجهول لمسعفين غادروا لإنقاذ الطفلة هند بغزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس لإنقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة؛ لا يزال مجهولًا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الجمعية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف إذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس، الطفلة هند، داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.
وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن الطفلة "هند" كانت برفقة عائلة عم والدتها "بشار حمادة" عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها؛ مما أسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقيت هي محاصرة داخلها.