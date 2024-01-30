استشهدت عائلتها بنيران الاحتلال.. مصير مجهول لمسعفين غادروا لإنقاذ الطفلة هند بغزة

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الجمعية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف إذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.