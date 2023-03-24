استطلاع يكشف نسبة الأتراك الذين سيختارون أردوغان في الانتخابات الرئاسية

الاستطلاع الذي نفّذته أوبتيمار في الفترة من 13 إلى 18 مارس بين 1916 مشاركاً، على بيانات مهمة. بالطبع، ستكون استطلاعات الرأي التي ستتم في المرحلة النهائية قُبيل الانتخابات أكثر دقة وأهمية لكن هذا الاستطلاع يسلط الضوء على صندوق الاقتراع".