الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا "نالغي" إلى 155 قتيلًا

وذُكر المجلس في تقرير نُشر اليوم السبت، أنه لا يزال هناك 34 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، فيما أصيب 129 شخصًا آخرين على الأقل بجروح جراء العاصفة القوية التي ضربت البلاد مؤخرًا.