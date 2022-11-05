الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا "نالغي" إلى 155 قتيلًا

أكّد المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "نالغي" المعروفة في البلاد باسم "باينغ"، إلى 155 قتيلًا.
وذُكر المجلس في تقرير نُشر اليوم السبت، أنه لا يزال هناك 34 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، فيما أصيب 129 شخصًا آخرين على الأقل بجروح جراء العاصفة القوية التي ضربت البلاد مؤخرًا.
ووفق وكالة "تاس" أوضح المجلس الفلبيني أن أكثر من 4,23 مليون شخص تضرروا جراء العاصفة؛ حيث يقيم 1,01 مليون نازح في 1038 مركز إيواء مؤقت، فيما غادر أكثر من 355,4 ألف شخص منازلهم مسبقًا.
وألحقت العاصفة أضرارًا بـ24.9 ألف منزل، ودمرت أكثر من 3 آلاف مبنى.
وتقدّر الأضرار التي لحقت بـ671 موقعًا من مرافق البنية التحتية بـ4.17 مليار بيسو "71.37 مليون دولار"، فيما تقدر خسائر قطاع الزراعة بنحو 2.82 مليار بيسو "48.33 مليون دولار".