تهديد بالعبرية وردّ بالفارسية.. "إيران وإسرائيل".. ضربة قاسية ومعركة كلامية تشتعل!

ويوم الاثنين الماضي، استهدف الطيرانُ الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري: محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.