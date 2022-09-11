الظلام يغطي شرق أوكرانيا.. كييف تتهم موسكو بضرب محطات الطاقة

وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع إستراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق.