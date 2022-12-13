فرنسا.. الحكم بالسجن على 8 متهمين شاركوا في هجوم نيس الدموي

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء أحكامًا بالسجن على ثمانية متهمين في قضية اعتداء نيس الدموي، الذي أسفر عن مقتل 86 شخصًا في 14 يوليو (تموز) 2016، تتراوح بين عامَيْن و18 عامًا.
وأعربت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الجنايات الخاصة في باريس، متوجِّهة إلى نحو 2500 طرف مدني، عن تفهُّمها شعور الإحباط بعد صدور الحكم بغياب مُنفِّذ الهجوم، وفقًا لـ"فرانس برس".
ودانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق المهاجم، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وقضت عليه بالسجن 18 عامًا.
ووقع الحادث عندما دهست شاحنة، يقودها تونسي، حشدًا يحتفل بعيد فرنسا الوطني على جادة "لا برومناد ديزانغليه".
وقُتل المهاجم المدعو محمد لحويج بوهلال في الموقع بعدما أطلق النار على القوات الأمنية.