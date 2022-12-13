فرنسا.. الحكم بالسجن على 8 متهمين شاركوا في هجوم نيس الدموي

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء أحكامًا بالسجن على ثمانية متهمين في قضية اعتداء نيس الدموي، الذي أسفر عن مقتل 86 شخصًا في 14 يوليو (تموز) 2016، تتراوح بين عامَيْن و18 عامًا.