أوغندا.. إعلان حالة التأهب الأمني في أعقاب اكتشاف محاولات لتنفيذ أعمال عنف

وكشف الرئيس الأوغندي عن مخطط كانت تنفذه جبهة القوى الديمقراطية المتحالفة -وهي جماعة مسلحة متمردة- لزرع عبوات ناسفة في عدد من الأماكن العامة والمنشآت الحيوية والمراكز التي يرتادها المواطنون في العاصمة الأوغندية كمبالا، مشيراً إلى أن الشرطة وأجهزة أمن الدولة والاستخبارات الأوغندية قد أجهضت هذا المخطط قبل أن يبدأ، وفككت عددًا من العبوات وتتتبعُ مَن وضعوها وتلاحقهم.