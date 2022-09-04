شنقًا أو رمياً بالرصاص.. "حماس" تعدم 5 فلسطينيين بتهم التجسس والقتل

نفذت حركة حماس أحكام إعدام بحق خمسة فلسطينيين، اليوم (الأحد)، اثنان منهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل تعود إلى عامي 2015 و2009، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن أحكام الإعدام نُفِذت بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي.
وأضافت أن ثلاثة منهم أدينوا بالقتل، وأن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عامًا، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.
ولم تورد الوزارة الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين، وفقاً لـ"رويترز".
وعمليات الإعدام التي نفذتها سلطات حماس فجراً، شنقًا أو رمياً بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017، وأثارت إعدامات سابقة نُفذت في غزة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.