شنقًا أو رمياً بالرصاص.. "حماس" تعدم 5 فلسطينيين بتهم التجسس والقتل

وعمليات الإعدام التي نفذتها سلطات حماس فجراً، شنقًا أو رمياً بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017، وأثارت إعدامات سابقة نُفذت في غزة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.