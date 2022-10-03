الاتحاد الأوروبي يستدعي السفراء الروس بعد خطوة بوتين بضم أراض أوكرانية

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، استدعاء الدبلوماسيين الروس بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار ضم أربع مناطق في أوكرانيا احتلتها قواته منذ الحرب في فبراير.