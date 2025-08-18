الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي للضفة المحتلة

ودعت الخارجية الفلسطينية الدول والمجتمع الدولي؛ لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتصعيد الإجراءات الدولية والأوروبية لحماية حل الدولتين، وفرض المزيد من العقوبات على منظومة الاحتلال الاستعمارية برمتها، وفي مقدمة ذلك ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لتحقيق الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم، وتنفيذ إعلان نيويورك فورًا.