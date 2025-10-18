هجوم مسلح على مكتب انتخابي جنوب بغداد يُصيب اثنين ويثير مخاوف من تصاعد العنف الانتخابي

أصيب شخصان في هجوم مسلح استهدف مكتب أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية جنوب العاصمة بغداد فجر السبت، بعدما فتح مجهولون النار على المكتب مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية.
ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة متصاعدة من العنف السياسي ضد المرشحين مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وفق ما أفادت به "رويترز".
وشهدت مناطق أخرى في الأيام الأخيرة حوادث مشابهة، من بينها اغتيال مرشح بارز في منطقة الطارمية شمال العاصمة، ما أثار قلقًا واسعًا من احتمال توسع دائرة الهجمات مع اشتداد المنافسة الانتخابية.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025 لاختيار 329 نائبًا يشكّلون السلطة التشريعية ويحددون ملامح الحكومة والرئاسة المقبلة في البلاد.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية وأمنية خانقة تعيشها البلاد منذ انتخابات عام 2021، التي أعقبتها احتجاجات واشتباكات وانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، مما أفسح المجال لتحالف الإطار التنسيقي لتولي زمام الحكم.
وتُجرى الانتخابات بنظام التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة، بمشاركة مئات الأحزاب والتحالفات من مختلف المكونات السياسية والطائفية، بينما تتصاعد المخاوف من تكرار حوادث العنف والاغتيالات التي تهدد المشهد الانتخابي برمّته.