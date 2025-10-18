هجوم مسلح على مكتب انتخابي جنوب بغداد يُصيب اثنين ويثير مخاوف من تصاعد العنف الانتخابي

وشهدت مناطق أخرى في الأيام الأخيرة حوادث مشابهة، من بينها اغتيال مرشح بارز في منطقة الطارمية شمال العاصمة، ما أثار قلقًا واسعًا من احتمال توسع دائرة الهجمات مع اشتداد المنافسة الانتخابية.