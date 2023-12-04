البيت الأبيض يحذر من قرب نفاد المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا

حذر البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، من أن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، أصبحت مهددة في حال لم يصوت الكونغرس قبل نهاية السنة على تمويل جديد.
وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قالت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ: "لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت: "ليس هناك تمويل سحري متوفر لمواجهة حالة طوارئ، فالأموال تنفد منا، والوقت يضيق سريعاً".
ويتعلق الأمر بمساعدة استثنائية تفوق قيمتها 100 مليار دولار طلبها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في 20 أكتوبر من الكونغرس، لتلبية الاحتياجات الطارئة في الوقت الراهن، أي مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، والوقوف في وجه الصين والاستجابة لوصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية.