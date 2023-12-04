البيت الأبيض يحذر من قرب نفاد المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قالت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ: "لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية"، وفقاً لـ"فرانس برس".