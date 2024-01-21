روسيا: مناورات "الناتو" العسكرية عودة لمخططات الحرب الباردة لكنها لا تخيفنا

وذكر أن "أي مناورات بهذا الحجم تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حوادث عسكرية، وتزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني، لكن مصالح الأمن الأوروبي لا تهم أولئك الذين يقودون الناتو؛ فالشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو الحفاظ على هذه الأداة من النفوذ الأمريكي في النضال المفقود بالفعل من أجل الحفاظ على الهيمنة الغربية في العالم".