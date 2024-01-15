بعد هجوم بالمسيّرات.. انفجارات عنيفة تهز مواقع التحالف في أربيل بالعراق

وقعت انفجارات عنيفة، الاثنين، بعد هجوم بالمسيّرات في مواقع داخل محافظة أربيل عاصمة كردستان العراق.
وفي التفاصيل، ذكرت مصادر كردية أن هجومًا بستة صواريخ وقع باتجاه مقر القنصلية الأمريكية الجديدة (قيد الإنشاء) في الضاحية الشمالية من أربيل، فيما أوضح مصدر أمني أن الهجوم تم بصواريخ بعيدة المدى، وفقًا للعربية نت.
وقالت مصادر إن الهجوم الصاروخي نُفذ من محافظة كرمنشاه الإيرانية المحاذية لإقليم كردستان العراق.
ويأتي هذا التطور، بعد أيام قليلة من إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة كانت تستهدف قوات التحالف الدولي المتمركزة قرب مطار أربيل مساء الخميس الماضي، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم قد أفاد مساء الأربعاء الماضي، بهجوم مماثل، وأعلنت فصائل مسلحة في العراق مسؤوليتها عنه.
وعادة ما تستهدف هذه الفصائل قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي (2023) تعرض الجيش الأمريكي بالفعل إلى نحو 130 هجومًا في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. إذ أعلن سابقًا المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأمريكية تعرضت إلى 127 هجومًا منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق و75 في سوريا.
ودفع ذلك أمريكا إلى الرد عبر ضرب عددٍ من تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلدين، كان أهمها الضربة التي استهدفت مقرًا لحركة النجباء شرق بغداد مطلع يناير (2024).
يُذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين.