اليونيسف: 77 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من سوء التغذية

كشف تقرير صدر حديثًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن أن نحو 77 مليون طفل (أي 1 من بين كل 3 أطفال) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ يعانون شكلًا من أشكال سوء التغذية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد خلُص التقرير إلى أن 55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة؛ موضحًا أن 24 مليون طفل آخرين يعانون من نقص التغذية، بما فيه التقزم والهزال والنحافة.
ووفقًا لليونيسف؛ فإنه برغم التقدم الذي تم تحقيقه خلال السنوات العشرين الماضية فيما يتعلق بالحد من انتشار التقزم على المستوى الإقليمي؛ فإن المشكلة لا تزال قائمة على نطاق واسع؛ مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة.
ودعت المنظمة، الحكوماتِ إلى إعطاء الأولوية للتغذية في خططها وسياساتها وميزانياتها التنموية الوطنية؛ مؤكدة أنها ستواصل دعم البلدان أثناء جمعها لبيانات التغذية الحاسمة للأمهات والأطفال لتعزيز العمل وتنفيذ البرامج.
وشددت الوكالة على ضرورة تكثيف الجهود لمنع وعلاج جميع أشكال سوء التغذية، وضمان حق كل طفل في الغذاء والأنظمة الغذائية المغذية.