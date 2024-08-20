اليونيسف: 77 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من سوء التغذية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد خلُص التقرير إلى أن 55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة؛ موضحًا أن 24 مليون طفل آخرين يعانون من نقص التغذية، بما فيه التقزم والهزال والنحافة.