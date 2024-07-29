آلاف الأطنان للنفايات.. "الصحة" الفلسطينية تعلن: قطاع غزة منطقة وباء شلل الأطفال

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أن اكتشاف فيروس CVV2 المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في قطاع غزة يشكل تهديداً على حياة سكان القطاع، مبينة أن السيطرة على الوباء تتطلب إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب، وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي.