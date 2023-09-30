بعد 10 سنوات من حظرها.. انطلاق أول رحلة جوية مدنية من ليبيا إلى إيطاليا

انطلقت، السبت، أول رحلة جوية مدنية من العاصمة الليبية طرابلس باتجاه روما بإيطاليا، بعد انقطاع دامَ قرابة 10 سنوات، حسب ما نقلته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية، الجمعة، أن رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما؛ ستعود بمعدل رحلتين أسبوعيًّا، بعد انقطاع دامَ نحو عشر سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا جويًّا على ليبيا.
ويأتي قرار استئناف الرحلات بين طرابلس وروما، عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكّلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية؛ بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين؛ بحسب المصدر ذاته.
وأشارت الوكالة إلى أن الخطوط الإيطالية "ITA" سيّرت رحلتها التجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.
وفي سياق استئناف الرحلات الجوية الخارجية المباشرة، وقّعت مصلحة الطيران المدني الليبية مذكرة تفاهم مع نظيرتها القطرية، الأسبوع الماضي، للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين.
وكانت سلطات الطيران بالاتحاد الأوروبي قد فرضت حظرًا على الطائرات الليبية، منذ قرابة عشر سنوات؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
وفي شهر يوليو الماضي، وصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، أول طائرة تجارية إيطالية قادمة من روما.
ودشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الرحلة من روما إلى طرابلس، بعد مشاركته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقد في روما.
وكان "الدبيبة"، قد أعلن عن فتح المجال الجوي الإيطالي أمام حركة السفر التجاري بين ليبيا وإيطاليا، بعد موافقة السلطات الإيطالية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا تطورات هذا العام، تمثلت في التوقيع على استثمارات نفطية لشركة إيني الإيطالية في ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار.