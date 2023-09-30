بعد 10 سنوات من حظرها.. انطلاق أول رحلة جوية مدنية من ليبيا إلى إيطاليا

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية، الجمعة، أن رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما؛ ستعود بمعدل رحلتين أسبوعيًّا، بعد انقطاع دامَ نحو عشر سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا جويًّا على ليبيا.