وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره السوري مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السوري فيصل المقداد سُبل المساعدة في القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدَيْن، وذلك خلال اجتماع في بغداد اليوم الأحد.
وبيَّن "حسين" في مؤتمر صحفي مشترك مع "المقداد" أن المباحثات بينهما تناولت كيفية العمل المشترك بين العراق وسوريا؛ لمحاربة تجارة وحركة المخدرات، وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن العراق ممر لهذه الحركة، ومع الأسف بدأ استهلاك المخدرات في المجتمع العراقي.
وأوضح وزير الخارجية العراقي أن الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين في العراق، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف شخص، كانت أيضًا على جدول المحادثات الثنائية.