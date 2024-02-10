الأردن تحذّر الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عملية عسكرية في رفح

حذّرت الحكومة الأردنية، اليوم، من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي تأوي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.