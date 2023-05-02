خروج قطار شحن عن مساره في روسيا قرب أوكرانيا بسبب "عبوة ناسفة".. ولا إصابات

مع ذلك، أظهرت وثائق مسربة عن وزارة الدفاع الأمريكية في فبراير الماضي، أن أوكرانيا قد تفشل في تحضير ما يكفي من القوات العسكرية والعتاد من أجل شن الهجوم المضاد، وقد تُحقق نتائج أقل بكثير من تلك المتوقعة.