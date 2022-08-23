"العناية الإلهية أنقذت بيروت".. صوامع المرفأ قد تعود للاشتعال لاحقًا!

ولفت إلى أن "الوزارة نصحت كل شخص قريب من المرفأ بارتداء الكمامة للوقاية من احتمال تأثرهم من انتشار الفطريات"؛ موضحًا أن "فحص الهواء سيتم بعد قليل، من قِبَل سَرِية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الجيش ومختبرات البيئة في الجامعة الأمريكية؛ مشيرًا إلى أن نتيجة هذه المختبرات تحتاج إلى ساعات حتى مساء اليوم، وقال: "خطواتنا الآن إزالة الركام بعد هذا الانهيار، ومعالجة الردميات والحبوب وهذا يمنع أسباب الحريق".