قتيلان و56 جريحاً نتيجة انفجارين في محطة وقود برومانيا

من جانبه، أكد رئيس قسم الإسعاف رائد عرفات أن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، وبعض المصابين يعانون حروقاً بالغة، مشيراً إلى أنه تم إرسال اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين إلى الخارج لتلقي العلاج لإصابتهم بحروق خطرة.