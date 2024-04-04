العالم
"بلينكن": قمة "الناتو" في واشنطن ستبني جسراً لعضوية أوكرانيا في الحلف
اعتبر أن دعم كييف لا يزال صلباً
أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بأن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المقررة في واشنطن في يوليو المقبل، ستبني جسراً لعضوية أوكرانيا في الحلف.
واعتبر "بلينكن" أن دعم أوكرانيا بين دول الحلف، لا يزال صلباً، وفقاً لـ"رويترز".
ويجتمع في العاصمة البلجيكية بروكسل، وزراء خارجية دول الحلف، في إطار الاستعداد لقمة يوليو المقبل المقررة في واشنطن.
ويناقش الوزراء في اجتماع بروكسل، اقتراح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، بشأن إنشاء صندوق بنحو 100 مليار دولار لدعم أوكرانيا سيخصص لتمويل عمليات دعم البلاد بالأسلحة في الحرب ضد روسيا، في خطوة ينظر إليها بمثابة تأمين وضمان لاستمرار هذا الدعم في حال عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر.