"بلينكن": قمة "الناتو" في واشنطن ستبني جسراً لعضوية أوكرانيا في الحلف

ويناقش الوزراء في اجتماع بروكسل، اقتراح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، بشأن إنشاء صندوق بنحو 100 مليار دولار لدعم أوكرانيا سيخصص لتمويل عمليات دعم البلاد بالأسلحة في الحرب ضد روسيا، في خطوة ينظر إليها بمثابة تأمين وضمان لاستمرار هذا الدعم في حال عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر.