ما أهمية انضمام إسبانيا لجنوب أفريقيا في رفع دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

من جهته، قال الخبير في القانون الدولي أيمن سلامة: "هناك واجب دولي على أي دولة تتدخل في دعوى قضائية منظورة أمام محكمة العدل الدولية، وهو أن تثبت بأدلة قانونية أن لها مصلحة قانونية وجوهرية مباشرة في تلك القضية"، مضيفاً "ويجب أيضاً على تلك الدولة أن تثبت للمحكمة أن من شأن الحكم القضائي النهائي يكون لها تأثير مباشر على حقوق الدولة المتدخلة مثل إسبانيا".