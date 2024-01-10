"الخارجية" الفلسطينية: المتطرف "سموتريتش" يتحدى واشنطن برفضه تحرير "أموال المقاصة"

وقالت: إن المتطرف سموتريتش، يتفاخر بدعم الاستيطان وإرهاب المستعمرين، وجرائمهم بالميزانيات والأموال، ويوفر لهم الحماية السياسية والقانونية.. ولا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويتعامل معها وفق خياراته المشؤومة الثلاثة: الاستسلام أو القتل أو التهجير، ويدّعي أيضًا أن هذه البلاد بلاده، والمعروف بأنه عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أية صلاحية بالتدخل في أموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها، إلا من قبيل الإمعان في سرقتها، وقرصنتها، كما يسرق ويحتل أرض الشعب الفلسطيني، ويصادر كرامته وحقوقه ويختطف حياة أجياله ومستقبلهم.