قمة مجموعة السبع.. الحرب في غزة وأوكرانيا وطموحات الصين تتصدر المناقشات

تستضيف إيطاليا قمة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، هذا العام في منتجع بورغو إغنازيا، بمقاطعة بوليا جنوب البلاد، وسيقام الاجتماع في فندق فاخر، حيث استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قادة المجموعة، في مستهل اجتماع القمة، الذي انطلق اليوم (الخميس)، ويستمر إلى السبت المقبل.
وتناقش القمة أهم القضايا الدولية كالحرب في غزة، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ والهجرة، والذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى زعماء دول المجموعة، سيحضر القمة أيضًا زعماء دول أخرى مثل، الهند والجزائر وتركيا والبرازيل، كما دعت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية قادة من 12 دولة، و5 منظمات دولية للمشاركة في بعض جلسات العمل خلال القمة.
ويسعى قادة مجموعة السبع إلى زيادة التمويل لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وتقديم جبهة موحدة في مواجهة الطموحات السياسية والاقتصادية للصين، وفقاً لـ"رويترز".
ويقود الرئيس جو بايدن أقوى ديمقراطيات العالم في إرسال رسالة معززة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أن الغرب لن يتخلى عن أوكرانيا على الرغم من الصدمات السياسية، التي تثير الشكوك حول التزامه.
وسيعلن "بايدن" عن التزام أمريكي طويل الأمد تجاه أوكرانيا من خلال توقيع اتفاقية أمنية مدتها 10 سنوات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفقًا لما ذكره مسؤول في الإدارة لشبكة "سي إن إن".
ويحاول "بايدن" إقناع الحلفاء بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا حتى لو فاز الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تحدث علانية عن سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإذا أعيد انتخابه، فقد يتخلى "ترامب" عن أي اتفاق أمني مع أوكرانيا، مما يؤكد التحديات السياسية التي تواجه "بايدن" وقادة مجموعة السبع الآخرين.
ويرجح أن يعلن قادة مجموعة السبع الموافقة من حيث المبدأ على الأقل على خطط لإصدار قروض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام الفوائد من الأصول السيادية الروسية المجمدة بعد غزوها لأوكرانيا لدعم حزمة الديون متعددة السنوات.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن المناقشات: "أعتقد أننا سنحصل على الركائز الأساسية لهذا القرار، ولكن سيتم ترك بعض التفاصيل المحددة للخبراء للعمل عليها وفق جدول زمني محدد"، مضيفاً: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى نتيجة جيدة هنا".
ويقر المسؤولون بأن الخطة معقدة، حيث لا يزال يتعين على الخبراء القانونيين وضع التفاصيل، التي ستحتاج إلى دعم من الدول الأوروبية، خاصة بلجيكا، التي ليست عضوًا في مجموعة السبع.
وبينما يركز قادة مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا على أوكرانيا، يجتمع رؤساء الدفاع في "الناتو" بشكل منفصل اليوم في بروكسل؛ للتعهد بتقديم دفاعات جوية إضافية وذخيرة وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى إلى كييف، وللإعداد لالتزامات عسكرية طويلة الأجل سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل في قمة رفيعة المستوى في واشنطن.