قمة مجموعة السبع.. الحرب في غزة وأوكرانيا وطموحات الصين تتصدر المناقشات

تستضيف إيطاليا قمة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، هذا العام في منتجع بورغو إغنازيا، بمقاطعة بوليا جنوب البلاد، وسيقام الاجتماع في فندق فاخر، حيث استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قادة المجموعة، في مستهل اجتماع القمة، الذي انطلق اليوم (الخميس)، ويستمر إلى السبت المقبل.