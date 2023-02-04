المنطاد الصيني المكتشف في سماء أمريكا يختفي من موقع التتبع في ألاباما

أفاد موقع التتبع "FLIGHT RADAR 24" أن المنطاد الصيني الذي تم اكتشافه في سماء الولايات المتحدة قد اختفى عن الرصد في أجواء ولاية ألاباما.
من ناحيتها دعت الصين إلى المعالجة "الهادئة" للجدال حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة، وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، يوم السبت: إن بكين "لم تنتهك أبدًا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".
وقال "إن وانغ يي" كبير مسؤولي السياسة الخارجية: إنه ناقش الحادث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عبر الهاتف، مؤكدًا أن الحفاظ على قنوات الاتصال على جميع المستويات أمر مهم "خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة بطريقة هادئة وموثوقة".
في سياق متصل، دعا وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، بكين إلى تقديم تفسيرات لهذا الحادث، مؤكدًا أهمية الحوار الأمريكي الصيني.
وأضاف بارك جين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغه بالحادث، مؤيدًا قرار وزير الخارجية الأمريكية بتأجيل رحلته إلى الصين؛ بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية عن أمله في أن تتم زيارة بلينكن لبكين في المستقبل، كما دعا بارك جين الصين إلى تقديم "تفسير سريع وصادق للغاية" بشأن حادث المنطاد.