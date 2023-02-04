المنطاد الصيني المكتشف في سماء أمريكا يختفي من موقع التتبع في ألاباما

من ناحيتها دعت الصين إلى المعالجة "الهادئة" للجدال حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة، وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، يوم السبت: إن بكين "لم تنتهك أبدًا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".